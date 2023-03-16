Dolar rekor kırdı: 19 liranın üzerini gördü

Güne yatay seyirde başlayan dolar kuru, saat 11.06 itibarıyla 19 lirayı aştı. Böylece dolar kuru tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu. Euro da 20,20 TL’den işlem görüyor. Ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları, yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler para piyasalarındaki fiyatlamalara bu durumun da etkili olduğunu belirtti.

Dolar, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,99’ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,3 yükselişle 20,15’ten satılıyordu. Saat 11.06 itibarıyla dolar kuru 19 lirayı aştı ve 19,01 seviyelerini gördü. Dolar kurunun ulaştığı bu seviyeyle tüm zamanların rekoru da kırılmış oldu. Euro kuru da 20,20’ye ulaştı.

Öte yandan, Kapalıçarşı piyasasından aktarılan bilgiye göre, döviz alışverişinin hızlandığı ve günlük olarak 100 milyonu aşan dolar alışverişi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları, yatırımcıların odağına yerleşti. ECB’nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor. Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararının yanı sıra ABD’de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104’ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor. (ANKA)