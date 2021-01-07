Dokuz Eylül Üniversitesi arsa satışı yapacak

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait olan 3 bin 140 metrekarelik arsa ihale ile satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 15 Ocak Cuma günü Saat 11:00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak olan ihalenin şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında alınabilir.

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