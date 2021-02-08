Dokunmadan sevişmeyin!

Kadınlar için cinselliğe giden yol her şeyden önce dokunmaktan geçiyor, bu nedenle erkeklerin eşlerine sık dokunmaları, güzel sözler söylemeleri çok önemlidir.

Acaba bana neden böyle davranıyor?

SORU:

9 yıldır evliyim ve artık kesinlikle seks yapmak istemiyorum. Nedeni eşimin beni yalnızca canı seks istediğinde hatırlaması. Bunun dışında bana dokunmuyor. Ne önerirsiniz? F.D./ Sivas

CEVAP:

Birçok evlilik ilişkisi nikahtan birkaç yıl sonra birbirinin aynısı oluyor. Evlilik zamanla minimum diyalog, olabildiğince az temas, herkesin kendi bilgisayarının ya da telefonun başında yatıncaya kadar oyalandığı bir birlikteliğe dönüşüyor. Erkekler bu role daha çabuk giriyor ve bir kere evlendikten sonra akşamları da eve geliyorsa eşlerini mutlu etmek için gereken her şeyi yaptıklarını sanıyorlar ve eşlerinin duygusal yakınlık ihtiyaçlarını görmezden geliyorlar. Kadınların duygusal ihtiyaçların başında ilgi ve fiziksel temas gelir. Kadınlar için cinselliğe giden yol her şeyden önce dokunmaktan geçiyor, bu nedenle erkeklerin eşlerine cinsel birliktelik dışında da sık dokunmaları çok önemlidir. Sizin eşinizle uygun bir zamanda konuşarak bu ihtiyaçlarınızı dile getirebilir bunları dikkate alması durumunda daha iyi bir cinsel hayatınız olacağı konusunda sözler vererek olumlu davranış değişikliklerini sağlayabilirsiniz.

Eşimin sorununun sebebi ben miyim?

SORU:

6 yıllık evliyim, evlendiğimiz günden beri eşim orgazm olamadı. Bende sperm yetersizliği var. 2 yıl sonra tüp bebekle çocuk sahibi olduk. Eşimin boşalamamasının sebebi bununla ilgili olabilir mi? N.F./Adana

CEVAP:

Eşinizin boşalamamasının sizin sperminizin yetersiz olması ile bir ilişkisi yok. İkisi tamamen birbirinden farklı konular. Eğer öyle olsaydı doğum kontrol yöntemi uygulayan çiftlerin yaşadıkları cinsellikten hiç haz almamaları gerekirdi. Cinsellik biyolojik, psikolojik, sosyal ve ilişkisel yönleriyle çok boyutlu bir durumdur. Bunlardan herhangi birindeki bir eksiklik cinsel haz almaya ve orgazma engel olur. Öncelikle eşinizle bunları açık açık konuşmalısınız. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte ikinizin istek ve beklentilerine göre yeni bir sevişme tarzı oluşturabilir, cinsel istek ve fantezilere daha fazla yer vererek bu sorunu aşabilirsiniz.

Temizlik takıntısına karşı ne yapılabilir?

SORU:

Eşimin temizlik takıntısı var. Kısa süreli bir birliktelik için bile dakikalarca yıkanmak bütün çarşafları değiştirmek gerekiyor. Bu durum çok yıpratıcı. Bir çaresi var mı? D.U./Isparta

CEVAP:

Temizlik, takıntısı kaygı bozukluklarında görülen takıntılı düşünce ve davranışlar (OKB) şeklinde kendini gösteren bir bozukluktur. Çoğu zaman depresyonla bir arada bulunur ve hem kaygı sorunu olanın hem de birlikte yaşayanın yaşam kalitesini oldukça düşürür. Böyle bir sorundan cinsel hayatında etkilenmemesi mümkün değildir. Kaygı bozukluğu tedavi edilmeden cinsel sorunları çözmek mümkün değildir. Bu nedenle sizin öncelikle eşinizi takıntılı düşünceli ve davranışları konusunda bir uzmana götürmeniz ve tedavisini yaptırmanız uygun olur. Bu konuda eşinize yardımcı olmanız, yargılayıp suçlamadan yanında olmanız tedavi başarısını olumlu etkileyecektir. Eşinizin tedavisinden sonra cinsel sorunlarınız için destek alabilirsiniz.