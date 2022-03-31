Dokunmadan sevişmeyin!

Kadınlar için cinselliğe giden yol dokunmaktan geçiyor. Bu nedenle erkeklerin eşlerine cinsel birliktelik dışında da sık dokunmaları, güzel sözler söylemeleri çok önemlidir…

Bütün erkekler eşim gibi midir?

SORU:

9 yıldır evli bir kadınım ve artık kesinlikle seks yapmak istemiyorum. Çünkü kendimi eşim tarafından kullanılmış hissediyorum. Bunun nedeni eşimin beni yalnızca canı seks istediğinde hatırlaması. Bunun dışında bana dokunmuyor. Erkekler hep böyle midir? Ne yapabilirim? G.R./Antalya

CEVAP:

Birçok evlilik ilişkisi nikahtan birkaç yıl son­ra birbirinin aynısı oluyor. Evlilik zamanla minimum diyalog, olabildiğince az temas, herkesin kendi bilgisayarının ya da telefo­nun başında yatıncaya kadar oyalandığı bir birlikteliğe dönüşüyor. Erkekler bu role daha çabuk giriyor ve bir kere evlendikten sonra akşamları da eve geliyorsa eşlerini mutlu etmek için gereken her şeyi yaptıklarını sanıyorlar ve eşlerinin duygusal yakınlık ih­tiyaçlarını görmezden geliyorlar. Kadınların duygusal ihtiyaçların başında ilgi ve fiziksel temas gelir. Kadınlar için cinselliğe giden yol her şeyden önce dokunmaktan geçiyor. Dolayısıyla erkeklerin eşlerine ilişki dışında da sık dokunmaları, güzel sözler söylemele­ri çok önemlidir. Sizin durumunuzda eşinizle uygun bir zamanda konuşarak bu ihtiyaçla­rınızı dile getirebilir bunları dikkate alması durumunda daha iyi bir cinsel hayatınız olacağı konusunda sözler vererek olumlu davranış değişikliklerini sağlayabilirsiniz.

Rahim ameliyatı ilişkiyi bitirir mi?

SORU:

Sezaryenle ikinci çocuğumu doğururken yoğun kanama olunca acil ameliyatla rahmim alındı. Daha 29 yaşındayım, bu ameliyat cinsel hayatımı bitirir mi, bundan sonra da haz alır mıyım? P.S./ İstanbul

CEVAP:

Çocuk doğurmak ve anne olmak hiç de kolay olmayan hem anne hem de çocuk için bir çok riski barındıran bir süreçtir. Doktor­lar bazı durumlarda çok hızlı karar almak zorunda kalabilir ve tercihleri genelde anneyi kurtarmak yönünde olur. Zor olan bu ameliyattan sona bir daha çocuğunuz olmayacağı gerçeğini kabul etmektir. Ame­liyatla rahmin alınması bundan sonra anne olmanız engeller ama bir kadın olarak cinsel hayatınız devam eder. Yani rahmin alınmasını erkenden menapoza girmek gibi düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda ıslan­mayla ilgili sorunlar oluşabilir ama bu da kayganlaştırıcı jellerle kolaylıkla aşılabilir. Kendinizi eksik ya da kusurlu hissetmeyin, cinsel hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilir, önceden oluyorsa bundan sonra da boşalma ve orgazm yaşayabilirsiniz.

Gebelikte sorun yaşar mıyım?

SORU:

4 aylık hamile, yeni evli bir kadınım. Eşim her gün benimle birlikte olmak istiyor. Ben bu kadar sık ilişkiden bebeğe zarar vermesinden korkuyorum. Ortalama ilişki sıklığı ne olmalıdır? B.F./Manisa

CEVAP:

Sağlıklı gebeliklerde son bir aya kadar cinsel ilişkiye girmekte hiçbir sakınca yoktur, hatta annenin dopamin seviyesini yükselttiği için belirli koşullarda önerilebi­lir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar hamilelik ilerledikçe orgazm ve cinsel tatmin seviyesi artmasına rağmen cinsel ilişki sıklığının azaldığını gösteriyor. Bu ça­lışmalar hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde cinsel ilişki sıklığını ayda ortalama 5 defa olarak öneriyor. Burada ilişki sıklığı kadar dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda ilişki şeklidir. Bu dönemde yaşanan cinsel­likte pozisyon seçimi annenin özel durumu dikkate alınarak yapılmalı, bebeğe zarar verecek pozisyonlardan kaçınılmalıdır.