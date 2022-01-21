Doktor bıçaklayan saldırganın cezası belli oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner’e 16 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ankara’da 27 Mayıs 2021 tarihinde doktor İskender, hastası Bayram Nargüner tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda sırtından ve elinden yaralandı. Olayın ardından savcılığa sevk edilen Nargüner, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Soruşturması tamamlanan sanık hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında sanık Nargüler, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık hakkında hiçbir takdir indirimi uygulamayan mahkeme, Bayram Nargüner hakkında ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)