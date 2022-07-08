Doktor, avukat, öğretmen, gazeteci

Veliler-öğrenciler öğretmenlerine, hastalar doktorlarına, müvekkiller avukatlarına, okuyucular gazete yazarlarına şiddet uyguluyor hatta canlarına kıyıyor.

Hepsi ya görevinin başında ya da görevine gitmek için evinden çıktığında ya da evine dönerken saldırıya uğruyor.

Son yıllarda hepsini yaşar olduk. Aslında o kadar sıklıkla yaşar olduk ki ne yazık ki artık sıradanlaştı.

Şiddet ve cinayet işleme, yaratılan kültürün bir parçası haline geldi. Toplumsal tepkiler yok artık.

Toplumsal anlamda yöneticiler tarafından yaratılan, bir itibarsızlaştırmanın sonuçlarını yaşıyoruz.

Bu itibarsızlaştırma aynı zamanda teşvik etmek anlamına gelir.

Sizce yaşadıklarımız, herkes kendi sorununu kendi çözsün kültürünün egemen olmasından başka nedir?

Bu meslekler; varlıkları ve saygınlıkları, Cumhuriyet tarihinde yüzlerce gerçek hikâyeden gelen mesleklerdir. Hepsinin temelinde Kuvayı Milliye vardır.

Ulus devlet; halkını, sağlıklı, eğitimli, adaletli, güvenli bir ortamda ve refah içinde yaşaması için çalışır.

Ulus devlet, yurttaşını hasta etmez! Sağlığı, eğitimi, güvenliği, adaleti özelleştirip, paralı yapmaz!

Bunlar paralı ise ve paralı olması teşvik ediliyor ise bu politikalara milli denmez.

Gayri milli denir…

Biden’ın Ortadoğu ziyareti

6 Temmuz 2022’de Anadolu Ajansı’nda, Ehssan Alsharıf tarafından kaleme alınan “Orta Doğu NATO’su fikri hayata geçirilebilir mi” başlığıyla bir “analiz” yayınlandı.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bölgede bir askeri birliktelik kurulması için çalışma yürütüldüğü anlaşılıyor. İran karşıtlığı üzerine ABD’nin istediği bir birliktelik olarak ifade ediliyor. Temmuz’da Biden’in Suudi Arabistan’da bölge ülkeleri ile bir toplantı yapacağını söylüyor. Ayrıca Katar, Umman ve Irak’ın İran ile ters düşmeyeceğini de ekliyor. Bu askeri ittifakın mümkün olmadığını yazıyor.

Analizi yazan kişinin isminden de anlaşılacağı gibi bölge milletlerinden bir vatandaş olduğu görülüyor. Birincisi Ortadoğulu bir yazarın BOP’tan haberi olmaması mümkün değildir!

İkincisi Irak’ı parçalayıp ardından federasyona götüren anayasayı, ABD’nin McKinsey Şirketi’nin yaptığını ve Irak hükümetinin ABD’nin izni olmadan hareket etmesinin mümkün olmadığını ifadedeyim. Üçüncüsü, Katar’ın İran ile anlaşması mümkün değildir. Hatırlayın Irak’ı parçalanmaya ve işgale götüren Katar/ABD değil midir?

İran hariç Ortadoğu’dan ve bölgemizden ABD karşıtı bir ülke çıkmaz. BOP’un devamı için İran’a askeri müdahale yapılacaktır.

ABD, BOP eşbaşkanlığının koordinasyonunda, bölge ülkeleri İsrail ile İbrahim Anlaşmaları imzalamıştır. Hatta bizim basında iktidarın BAE, İsrail ve Suudi Arabistan ile normalleşmesini, CHP’nin Türkiye’yi yalnızlaştırdınız söylemini çürüttüğü yazılıp çizildi. Nasıl da meşrulaştırılıyor değil mi?

Bu anlaşmalar sadece İsrail’i devlet olarak tanımak değil her alanda işbirliği demektir. Herkes attığı imzanın karşılığını vermek zorundadır!

Dolayısıyla Temmuz’da Cidde’de yapılacağı ifade edilen toplantı, İran’a askeri müdahalenin kesinleşeceği toplantıdır.