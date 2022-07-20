Doğuş Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 30 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97/ www.dogus.edu.tr

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