Doğuş Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alacak
Haberler Gündem

Doğuş Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 30 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97/ www.dogus.edu.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Doğuş Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alacak
Gündem