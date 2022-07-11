Doğu’nun muhafazakârları, Batı’nın muhafazakârlarını anlıyor mu?..
Sadece Türkiye’de değil…
Tüm dünyada:
Dinden bağımsız yaşayan…
Yeniliklere açık bireyler:
Muhafazakârları anlamalı…
Ancak…
Muhafazakârlar da…
Yeniliğe açık, dinden bağımsız yaşayan insanları anlamalı…
★
İlginçtir…
Ve yine sadece Türkiye’nin değil…
Gelişmiş…
Az gelişmiş…
Ya da…
Gelişmekte olan tüm ülkelerin muhafazakârları:
Dinden bağımsız yaşayan yurttaşları…
Yeniliğe açık yurttaşlar da…
Muhafazakârları anlamamakta ısrarlı…
★
Batı’nın muhafazakârlarıyla…
Doğu’nun muhafazakârlarının karşılıklı iletişimlerine gelince…
İki tarafta da adeta:
“Gönüllü körlük” söz konusu…
★
Batılı muhafazakârlar…
Doğu’nun:
İhtiyaçlarına…
Tepkilerine…
Huzursuzluklarına…
Kabiliyetlerine…
Ve enerjisine:
Kayıtsız kalırken…
★
Doğulu muhafazakârlar da…
Batı’nın:
Gelişmişliğine…
Demokrasisine…
Laikliğine…
Nesnelliğine…
Bilimselliğine…
Ve…
Hümanizmine karşı:
(Anlama ihtiyacı duymaksızın) Nefret beslemeyi, tercih ediyorlar…
★
Evet…
Kabul…
Bu çekişmede…
Kaynakları yüz yıllardır sömürülen…
Ve mağdur edilen Doğu…
Batı’ya göre daha haklı gibi…
Ama…
★
Batı’nın “yarışa galip başlamış olduğu” gerçeği…
Doğu’nun:
Bu gerçeği kabul etmemesini gerektirmiyor…
İş onlara düşüyor
Doğulu muhafazakârlar:
Hem dinden bağımsız yaşayanların…
Hem de Batı’nın:
Gelişmişliğini…
Demokrasisini…
Laikliğini…
Nesnelliğini…
Bilimselliğini kabul etmeli…
Ve…
Batı’nın hümanizmine karşı…
(Anlama ihtiyacı duymaksızın) Nefret beslemekten vazgeçmeli…
★
Bunu başarmanın sorumluluğu ise öncelikle:
Siyasetçilere…
Ve tabii ki:
Ülkelerin medyalarıyla…
Sanatçılarına düşüyor…
(Eğlence dünyası ünlüleriyle karıştırmayın lütfen…).
Örnek isimler
Cumhurbaşkanı’nın “sanatçı” dediği eğlence dünyası ünlülerinden birkaç örnek vermek gerekirse:
(Hacı) Mustafa Çeçeli…
Demet Akalın…
Alişan…
İbrahim Tatlıses…
Cengiz Kurtoğlu…
V.s., v.s., v.s……..
Aslana kafa tutan kedi gibi…
Muhalif siyasetçilerden biri…
Bir kasabaya konuşmacı olarak:
Davet ediliyo…
Kürsüye çıkıp konuşma vakti geldiğinde:
“Verin 50 bin lira konuşayım, aksi halde çeker giderim” diyo…
“Etme, eyleme, anan yahşi, baban yahşi” yok…
Adam:
“Nuh” diyo ama…
Peygamber olduğunu kabul etmiyo.
Kasabalı aceleyle 50 bin lirayı toplayıp siyasetçiye veriyo…
Ve muhalif siyasetçi kürsüye fırlayıp:
Acayip etkileyici bir konuşma yapıyo…
İktidar partisi genel başkanı da olan Devlet Başkanı dinlese:
Genel başkanı olduğu partiden istifa edip:
Muhalefete geçer…
Öyle yani…
Neyse…
Konuşma bitiyo…
Muhalif siyasetçi kürsüden iniyo…
Az önce aldığı 50 bin lirayı kasabalılara iade ediyo…
Şaşırıyolar…
“Yahu madem iade edecektin neden aldın?..”.
Cevap şöyle:
“İki sebebi var… Birincisi; para ödediğiniz için dikkatle dinleyesiniz diye… İkincisi; insanın cebinde parası olunca bir başka cesaretli oluyo…”.
★
Canlarım…
Ben de sizlerin izlediğiniz videoların aldığı reklamlardan…
Ve…
KORKUSUZ’da yazdığım bu saçma sapan yazılarımdan:
Para kazanıyorum…
★
Cebim para görünce:
Bi cesaret geliyo…
Bi cesaret geliyo ki…
Kafayı bulunca…
Aslana kafa tutan:
Kedi gibi oluyom…
Aferin alırım
Büyük, hatta dahi filozof Erasmus…
“Deliliğe Övgü” isimli eserinde
“Sen kendini övmezsen, başkaları seni hiç övmez…” demişti…
★
Bugün önce…
Sevgilimin köşemi okumasını bekleyeceğim…
Sonra da:
“Mütevazı olamam” başlığı altında yayımlanan yazımı hatırlatıp:
“E hani çok mütevazıydım?.. Nasıl övündüğümü gördün” deyip…
Erasmus’un tavsiyesini dinleyerek:
İyi yapıp yapmadığımı soracağım…
★
Bu defa:
“Aferin” alacağımdan eminim…
Şatafatlı masalarda tıkınanlar
Gördüğünüz fotoğraf en az 40 yıl önce…
Fahri Korutürk, henüz cumhurbaşkanımız…
1982 yılı Kasım ayında görev süresi bittiğinde yerini:
Anayasa referandumunun kabulü neticesinde seçilen…
12 Eylül 1980 darbecisi:
Kenan Evren aldı…
★
Fotoğrafta gördüğünüz Korutürk’ün davetlilerinin birkaçı hariç…
Hepsi:
Sonsuzluğa göçtüler…
Ve hepsi…
Gerçek birer sanatçıydılar…
★
Önlerindeki sehpalara dikkat ettiniz mi?..
Ne kadar sade…
Ve…
Üzerleri ne kadar boş…
★
Böyledir canlarım…
İnsanî gelişmişliğini tamamlamış devlet başkanları…
Ülkesinin:
Ruhları ve beyinleri sanatla dolu olan gerçek sanatçılarını…
Üzeri boş sehpalarla…
Ve…
Mütevazı küçük odalarda konuk ederler…
★
Ruhlarını ve beyinlerini:
“Güce ve paraya satmış (Kiraya vermiş)” olan eğlence dünyası ünlüleri ise:
Az gelişmiş ülkelerin devlet başkanları tarafından:
Şatafatlı ve devasa salonlarda…
Kuş sütünün bile ikram edildiği:
Masalarda tıkınırlar…
Milletin kolu kopuk…
Türkçe Sözlük, sanatı şöyle tarif ediyor:
“Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü…”.
★
Demek ki:
Yaratıcı yeteneklerini bu yöntemlerle ortaya koyanlar da:
“Sanatçı” oluyor…
★
Canlarım…
Geçmiş dönem cumhurbaşkanları…
Gerçek sanatçılara çok değer verirlerdi…
★
Günümüz Cumhurbaşkanı ise…
Gerçek sanatçılarla sürekli kavga halinde…
Onlara hiç değer vermiyor…
★
Ama…
Aynı Cumhurbaşkanı…
Eğlence dünyası ünlülerini:
“Halkın sanatçıları” diye ödüllendiriyor…
★
Oysa canlarım…
Gerçek sanatçıların ürettikleri sanatı takip edebilmek çok ucuzken…
Cumhurbaşkanı’nın:
“Halkın sanatçıları” olarak tanımladığı eğlence dünyasının ünlülerini…
Çalıştıkları mekânlarda izlemek:
Çok pahalı…
★
Yani…
Cumhurbaşkanı’nın:
“Halkın sanatçıları” olarak tanımladıklarından birini dinleyebilmek için:
Halktan bir aile:
Bir aylık maaşını…
Mekân sahibine vermek zorunda…
★
Geççek be canlarım…
Geççek…
Geçmeli…
Çünkü…
Büyük Atatürk’ün dediği gibi:
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur…”.
Mütevazı olamam…
Sevgilimin en çok eleştirdiği tarafım:
(Ona göre) Fazla mütevazı oluşum…
★
Oysa hiç de mütevazı değilimdir…
Övünmek gibi olmasın ama…
Acayip çok okurum var…
★
Bu, bi sayfaya yakın köşeyi her gün…
En az:
4-5 kişi okuyo…
★
Ben kesin okuyom meselâ…
Sevgilim okuyo…
Etti iki…
★
AP Meclis Grup Başkan Vekili…
Sanayi eski Bakanı…
Çalışma eski Bakanı…
Başbakan eski Yardımcısı…
Ve…
Milli Eğitim eski Bakanı…
12 Eylül 1980 darbe döneminde:
Zincirbozan’da (Çanakkale) zorunlu ikamete tabi tutulan:
Ali Naili Erdem okuyo…
Etti üç…
Eski gol krallarımızdan:
Galatasaraylı Gökmen Özdenak:
Hiç sektirmeden okuyo…
Etti mi dört?..
★
Beşinci kimdi sahi?..
Bilmiyom ama…
Mutlaka bi beşinci okurum daha olmalı…