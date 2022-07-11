Doğu’nun muhafazakârları, Batı’nın muhafazakârlarını anlıyor mu?..

Sadece Türkiye’de değil…

Tüm dünyada:

Dinden bağımsız yaşayan…

Yeniliklere açık bireyler:

Muhafazakârları anlamalı…

Ancak…

Muhafazakârlar da…

Yeniliğe açık, dinden bağımsız yaşayan insanları anlamalı…

★

İlginçtir…

Ve yine sadece Türkiye’nin değil…

Gelişmiş…

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmekte olan tüm ülkelerin muhafazakârları:

Dinden bağımsız yaşayan yurttaşları…

Yeniliğe açık yurttaşlar da…

Muhafazakârları anlamamakta ısrarlı…

★

Batı’nın muhafazakârlarıyla…

Doğu’nun muhafazakârlarının karşılıklı iletişimlerine gelince…

İki tarafta da adeta:

“Gönüllü körlük” söz konusu…

★

Batılı muhafazakârlar…

Doğu’nun:

İhtiyaçlarına…

Tepkilerine…

Huzursuzluklarına…

Kabiliyetlerine…

Ve enerjisine:

Kayıtsız kalırken…

★

Doğulu muhafazakârlar da…

Batı’nın:

Gelişmişliğine…

Demokrasisine…

Laikliğine…

Nesnelliğine…

Bilimselliğine…

Ve…

Hümanizmine karşı:

(Anlama ihtiyacı duymaksızın) Nefret beslemeyi, tercih ediyorlar…

★

Evet…

Kabul…

Bu çekişmede…

Kaynakları yüz yıllardır sömürülen…

Ve mağdur edilen Doğu…

Batı’ya göre daha haklı gibi…

Ama…

★

Batı’nın “yarışa galip başlamış olduğu” gerçeği…

Doğu’nun:

Bu gerçeği kabul etmemesini gerektirmiyor…

İş onlara düşüyor

Doğulu muhafazakârlar:

Hem dinden bağımsız yaşayanların…

Hem de Batı’nın:

Gelişmişliğini…

Demokrasisini…

Laikliğini…

Nesnelliğini…

Bilimselliğini kabul etmeli…

Ve…

Batı’nın hümanizmine karşı…

(Anlama ihtiyacı duymaksızın) Nefret beslemekten vazgeçmeli…

★

Bunu başarmanın sorumluluğu ise öncelikle:

Siyasetçilere…

Ve tabii ki:

Ülkelerin medyalarıyla…

Sanatçılarına düşüyor…

(Eğlence dünyası ünlüleriyle karıştırmayın lütfen…).

Örnek isimler

Cumhurbaşkanı’nın “sanatçı” dediği eğlence dünyası ünlülerinden birkaç örnek vermek gerekirse:

(Hacı) Mustafa Çeçeli…

Demet Akalın…

Alişan…

İbrahim Tatlıses…

Cengiz Kurtoğlu…

V.s., v.s., v.s……..

Aslana kafa tutan kedi gibi…

Muhalif siyasetçilerden biri…

Bir kasabaya konuşmacı olarak:

Davet ediliyo…

Kürsüye çıkıp konuşma vakti geldiğinde:

“Verin 50 bin lira konuşayım, aksi halde çeker giderim” diyo…

“Etme, eyleme, anan yahşi, baban yahşi” yok…

Adam:

“Nuh” diyo ama…

Peygamber olduğunu kabul etmiyo.

Kasabalı aceleyle 50 bin lirayı toplayıp siyasetçiye veriyo…

Ve muhalif siyasetçi kürsüye fırlayıp:

Acayip etkileyici bir konuşma yapıyo…

İktidar partisi genel başkanı da olan Devlet Başkanı dinlese:

Genel başkanı olduğu partiden istifa edip:

Muhalefete geçer…

Öyle yani…

Neyse…

Konuşma bitiyo…

Muhalif siyasetçi kürsüden iniyo…

Az önce aldığı 50 bin lirayı kasabalılara iade ediyo…

Şaşırıyolar…

“Yahu madem iade edecektin neden aldın?..”.

Cevap şöyle:

“İki sebebi var… Birincisi; para ödediğiniz için dikkatle dinleyesiniz diye… İkincisi; insanın cebinde parası olunca bir başka cesaretli oluyo…”.

★

Canlarım…

Ben de sizlerin izlediğiniz videoların aldığı reklamlardan…

Ve…

KORKUSUZ’da yazdığım bu saçma sapan yazılarımdan:

Para kazanıyorum…

★

Cebim para görünce:

Bi cesaret geliyo…

Bi cesaret geliyo ki…

Kafayı bulunca…

Aslana kafa tutan:

Kedi gibi oluyom…

Aferin alırım

Büyük, hatta dahi filozof Erasmus…

“Deliliğe Övgü” isimli eserinde

“Sen kendini övmezsen, başkaları seni hiç övmez…” demişti…

★

Bugün önce…

Sevgilimin köşemi okumasını bekleyeceğim…

Sonra da:

“Mütevazı olamam” başlığı altında yayımlanan yazımı hatırlatıp:

“E hani çok mütevazıydım?.. Nasıl övündüğümü gördün” deyip…

Erasmus’un tavsiyesini dinleyerek:

İyi yapıp yapmadığımı soracağım…

★

Bu defa:

“Aferin” alacağımdan eminim…

Şatafatlı masalarda tıkınanlar

Gördüğünüz fotoğraf en az 40 yıl önce…

Fahri Korutürk, henüz cumhurbaşkanımız…

1982 yılı Kasım ayında görev süresi bittiğinde yerini:

Anayasa referandumunun kabulü neticesinde seçilen…

12 Eylül 1980 darbecisi:

Kenan Evren aldı…

★

Fotoğrafta gördüğünüz Korutürk’ün davetlilerinin birkaçı hariç…

Hepsi:

Sonsuzluğa göçtüler…

Ve hepsi…

Gerçek birer sanatçıydılar…

★

Önlerindeki sehpalara dikkat ettiniz mi?..

Ne kadar sade…

Ve…

Üzerleri ne kadar boş…

★

Böyledir canlarım…

İnsanî gelişmişliğini tamamlamış devlet başkanları…

Ülkesinin:

Ruhları ve beyinleri sanatla dolu olan gerçek sanatçılarını…

Üzeri boş sehpalarla…

Ve…

Mütevazı küçük odalarda konuk ederler…

★

Ruhlarını ve beyinlerini:

“Güce ve paraya satmış (Kiraya vermiş)” olan eğlence dünyası ünlüleri ise:

Az gelişmiş ülkelerin devlet başkanları tarafından:

Şatafatlı ve devasa salonlarda…

Kuş sütünün bile ikram edildiği:

Masalarda tıkınırlar…

Milletin kolu kopuk…

Türkçe Sözlük, sanatı şöyle tarif ediyor:

“Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü…”.

★

Demek ki:

Yaratıcı yeteneklerini bu yöntemlerle ortaya koyanlar da:

“Sanatçı” oluyor…

★

Canlarım…

Geçmiş dönem cumhurbaşkanları…

Gerçek sanatçılara çok değer verirlerdi…

★

Günümüz Cumhurbaşkanı ise…

Gerçek sanatçılarla sürekli kavga halinde…

Onlara hiç değer vermiyor…

★

Ama…

Aynı Cumhurbaşkanı…

Eğlence dünyası ünlülerini:

“Halkın sanatçıları” diye ödüllendiriyor…

★

Oysa canlarım…

Gerçek sanatçıların ürettikleri sanatı takip edebilmek çok ucuzken…

Cumhurbaşkanı’nın:

“Halkın sanatçıları” olarak tanımladığı eğlence dünyasının ünlülerini…

Çalıştıkları mekânlarda izlemek:

Çok pahalı…

★

Yani…

Cumhurbaşkanı’nın:

“Halkın sanatçıları” olarak tanımladıklarından birini dinleyebilmek için:

Halktan bir aile:

Bir aylık maaşını…

Mekân sahibine vermek zorunda…

★

Geççek be canlarım…

Geççek…

Geçmeli…

Çünkü…

Büyük Atatürk’ün dediği gibi:

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur…”.

Mütevazı olamam…

Sevgilimin en çok eleştirdiği tarafım:

(Ona göre) Fazla mütevazı oluşum…

★

Oysa hiç de mütevazı değilimdir…

Övünmek gibi olmasın ama…

Acayip çok okurum var…

★

Bu, bi sayfaya yakın köşeyi her gün…

En az:

4-5 kişi okuyo…

★

Ben kesin okuyom meselâ…

Sevgilim okuyo…

Etti iki…

★

AP Meclis Grup Başkan Vekili…

Sanayi eski Bakanı…

Çalışma eski Bakanı…

Başbakan eski Yardımcısı…

Ve…

Milli Eğitim eski Bakanı…

12 Eylül 1980 darbe döneminde:

Zincirbozan’da (Çanakkale) zorunlu ikamete tabi tutulan:

Ali Naili Erdem okuyo…

Etti üç…

Eski gol krallarımızdan:

Galatasaraylı Gökmen Özdenak:

Hiç sektirmeden okuyo…

Etti mi dört?..



★

Beşinci kimdi sahi?..

Bilmiyom ama…

Mutlaka bi beşinci okurum daha olmalı…