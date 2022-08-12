Doğumdan sonra cinsel yaşam nasıl olmalı? 

Hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi zaman alabilir…



Böyle bir problem herkeste olur mu?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım, 6 ay önce doğum yaptım. Eşim bebekten önce her fırsatta birlikte olmak isterdi ama anne olduktan sonra çok değişti, benimle ilgi­lenmez oldu. Herkeste böyle mi oluyor, sadece biz mi böyleyiz? M.B./ Antalya

CEVAP:

Gebelik dönemi ve bunu takip anneliğin ilk yılları bir evliliğin en sıkıntılı dönemle­rinden biridir. Hamilelik ve doğumdan son­raki lohusalık döneminden itibaren cinsel hayatın yeniden normale dönmesi zaman alabilir. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır, karşılanmayan ihtiyaçlar çift ilişkisi içinde çatışmalara ve duygusal uzaklaşmaya ne­den olabilir. Bunu aşmak için cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen göstermeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguları­nın bir bütünü olduğu unutulmamalıdır.

Eşimin bu durumu sizce normal mi?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlenmeden önce ve evlendikten sonra zaman zaman kendini tatmin ettiğini söyledi. Bu bana çok tuhaf geldi. Bütün kadınlar erkekler gibi mastürbasyon yapar mı? İ.D./ Artvin

CEVAP:

Bazı kültürlerde kadın cinselliğine bakış açısı erkek cinselliğine nazaran daha katıdır. Bu kadınların kendi kendini tatmini konusunda da geçerlidir. Mastürbasyon yani oto erotizas­yon her iki cinste de sağlıklı bir cinsel gelişim ve partner ilişkisi için bir ara basamaktır. Bu yönüyle mastürbasyon insanların ergenlik döneminden itibaren öğrenip uyguladıkları zararsız bir kendini tatmin etme yöntemidir. Mastürbasyon erkeklerde bir dereceye kadar hoş görülse de kızlara aynı hoşgörü göste­rilmez. Erkeklerin büyük bir kısmı mastür­basyonu kendine hak görürken kadınların yapmasını cinselliğe aşırı ilgi, seks düşkünlü­ğü gibi görebilir. Bu doğru olmayan bir bakış açısından dolayı erkeklerin birçoğu kendini eşine karşı eksik ya da yetersiz hissedebilir.

Cinsel ilişkide niye sıkıntı yaşıyorum?

SORU:

29 yaşında yeni evli bir erkeğim. Daha önce hiç cinsel deneyimim olmadığı için ilk ilişkide başarısız oldum. Ondan sonra iki defa daha denedik aynısı oldu. Bu yüzden eşimden uzak durmaya başladım, bu sorun nasıl çözülür? H.E./ İstanbul

CEVAP:

Genellikle deneyimsizliğin neden olduğu yüksek kaygı nedeniyle yaşanan cinsel­likten fazla bir haz alınmaz, erkeklerde erken boşalma ya da sertleşme sorunları yaşanabilir. Bunlar aşırı olmadığı sürece bir yere kadar normal ve beklenen bir du­rumdur. Doyumlu bir cinsel yaşam eşlerin karşılıklı ilgi sevgi ve hoşgörü içerisinde zamanla kazanılan bir beceridir. Bu nedenle ilk cinsel deneyimi ondan sonraki süreç için asla referans almamalıdır. İlk gece yaşanan olumsuzluklar zaman içinde düzelecektir. Cinsel birliktelik sırasında sertleşme, sert­liği sürdürme ve orgazm ne kadar çok bir amaç haline getirilirse o kadar çok soruna dönüşür. Bu nedenle sertleşme sağlamak için değil, haz almak için birlikte olmalıdır. Sizin durumunuzda henüz yolun başında­sınız, hemen endişelenmek yerine eşinizle daha fazla yakınlaşarak tensel teması artırıp daha yoğun bir erotizmle bu sorunu aşmanız mümkündür.