Doğum sonrası neden orgazm sorunu yaşanır?

Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri orgazm problemidir. Üstelik bu sorun önceden olmadığı halde hastalık, evlilikteki problemler ya da doğumdan sonra da ortaya çıkabilir…

Yaşadığım problemin çözüm yolu nedir?

SORU:

32 yaşındayım, ilk çocuğumun doğumuna kadar orgazm sorunum yoktu. Oldukça zor bir doğum sonrasında bir daha orgazm olamadım. Ne yapmalıyım? B.H./Edirne

CEVAP:

Kadınlarda orgazm sorunu sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Orgazm bozuk­lukları diğer cinsel işlev bozuklukları gibi baştan beri hep var olması ya da önceden olmayan bir sorunun sonradan ortaya çıkması şeklinde iki ayrı grupta değerlen­dirilir. İlk grup daha çok organik nedenlere bağlıyken ikinci grup hastalık, ameliyat hataları, ilaç kullanımı, ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlarla daha fazla ilişki­lendirilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız orgazm sorununun doğum sonrası ortaya çıkması ilk bakışta akla doğum travmasını getirse de çok farklı nedenlerden kay­naklanabileceği için kadın doğum uzmanı, psikiyatrist ve cinsel terapist tarafından kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle öncelikle bir kadın doğum uzmanı­na görünmeniz, organik bir problem yoksa bir cinsel sağlık uzmanından profesyonel destek almanız uygun olacaktır.

Neden ilaç almadan ilişkiye giremiyorum?

SORU:

32 yaşındayım, benim sorunum sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmadan ilişkiye girememek. İlaç kullanmadan önce sorunum bu kadar büyük değildi, daha iyi olsun diye ilaç kullandım, şimdi ilaçsız hiç yapamıyorum. Bu sorunun çaresi var mı? D.T./İstanbul

CEVAP:

Dokunma, hissetme, paylaşma odaklı bir cinselliğin yerini güç ve performansın al­dığı bir çağda yaşıyoruz. Süper ve herkes­ten daha iyi bir erkek olma isteği erkekleri gerçekte ihtiyaçları olmadığı halde takviye ilaçları kullanmaya itiyor. Bazı özel orga­nik nedenlerle sertleşme sorunu olan er­kekleri dışarda tutarsak, ihtiyacı olmadığı halde abartılı bir şekilde sertleşme ilacı kullanan erkekleri bekleyen son kalıcı sertleşme sorunudur. Sizin durumunuzda önce bir üroloji doktoruyla görüşerek bir checkup yaptırmanız, organik bir neden olmaması durumunda ilacı bırakmanız önerilebilir. Gerçekçi beklentilerle daha fazla erotizm ve romantizmle ihtiyacınız olan ereksiyonu sağlayabilirsiniz.

Cinsellikten niye hiç zevk almıyorum?

SORU:

28 yaşındayım, 2 yıldır evliyim ve doğum kontrol hapı kullanıyorum. Bir yıldır cinsel isteksizlik sorunu yaşıyorum. Sebebi do­ğum kontrol hapı olabilir mi? E.P./İstanbul

CEVAP:

Son 10 yılda yapılan araştırmalar; doğum kontrol hapı, spiral ve bant gibi gebelik ön­leyici hormonal uygulamaların, kadınların seks düşünme ve isteme sıklığını kısmen azalttığını, hatta uyarılmayı güçleştirdi­ğini gösteriyor…Ancak bunu bilimsel veri olarak kabul etmek için yeterli istatistiksel veri yok. Bununla birlikte bu sonucun tam tersini kanıtlayan çalışmalar da var. Evet, doğum kontrol hapları içerdiği östrojen hormonu nedeniyle cinsel isteği baskılıyor, ancak her şeyi de hormonlar belirleyemi­yor, bazı kadınlar kendilerini cinsel açıdan güvende ve daha özgür hissettikleri için cinsel yönden daha aktif ve istekli olabili­yor. Biraz daha fazla erotizm ve yenilikle bu azalmayı kolaylıkla telafi edebilirsiniz.