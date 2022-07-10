Doğum sonrası neden cinsel istek azalır?

Doğum sonrası ortaya çıkan cinsel isteksizlik çözümsüz bir sorun değildir. Yeniden evliliğin başındaki sevgililik döneminin fabrika ayarlarına dönmek mümkündür…

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

İki yıl önce anne oldum. Doğumdan sonra ilgim hiç kalmadı. Eşim bu durumdan çok rahatsız ama ben bende hiç istek yok, çok zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Ş.İ./ Adana

CEVAP:

Uykusuz geceler, bebekle sık ilgilenme zo­runluluğu, ailenin yaşantısının alt üst olması, estetik kaygılar, anneliğin kutsallaştırılarak kadınlığa tercih edilmesi, kadınları cinsel yaşamdan uzaklaştırır. Buna doğum sonrası annenin salgıladığı süt hormonu prolaktin ve diğer hormonların etkisini de ekleyebiliriz. Annenin cinsellikten uzaklaşmasının evrimsel açıklaması bebeğin ihtiyaçlarının öncelikli olması ve bebeğin hayatta kalması için annenin bebeğine odaklanabilmesidir. Erkek bir gebelik doğum yaşamadığı için cinsel hayata gebelik öncesinde bıraktığı yerden başlamak ister ancak eşinden beklediği karşılığı bulamadığın­da eşine karşı öfke, çocuğuna karşı kıskançlık hissedebilir. Bununla birlikte doğum sonrası ortaya çıkan cinsel isteksizlik bir kader değil­dir. Bunun için çoğu zaman çocuktan biraz ayrı kalıp, baş başa vakit geçirmek, romantizme ve erotizme biraz yer vermek yeterli olur. Çocu­ğun ihtiyacı fedakâr ama yorgun bir anne değil, mutlu ve sevecen bir annedir. Çocuğunuzdan biraz ayrı kalmak sizi kötü anne yapmayacaktır.

Kadınların orgazmı neden daha zordur?

SORU:

34 yaşındayım. Eşimle güzel bir ilişkimiz var ama nadiren vajinal orgazm olabiliyorum, bir de aynı zamanda olmuyor. Biraz takıntılı ve titiz biriyim, bundan olur mu? V.A./ Aydın

CEVAP:

Kadınlarda boşalma ve orgazm çoğunlukla doğrudan klitoris uyarısıyla oluşur. Vajinal ilişki sırasında da fizyolojik olarak uyarılmayı sağlayan organ klitoristir. Kadınlarda or­gazm güçlüğü genellikle orgazm için gerekli koşulların sağlanmış olmaması, romantizm ve erotizm eksikliği, erkeğin tecrübesizliği veya ön sevişmeyi kısa tutması ya da erken boşalma, sertleşme sorunu gibi bir cinsel işlev bozuk­luğu olmasından kaynaklanır. Yine negatif bir cinsellik ve beden algısı, utangaçlık, kapalı bir kültürden gelme, olumsuz geçmiş deneyimler orgazm güçlüğünün önemli nedenleri arasın­dadır. Aşırı evham, her birliktelikte orgazm beklentisi, birlikte orgazm olmaya çabalama kadın orgazmını engelleyen durumlardır. Sizin durumunuzda cinselliği kontrol etmeye çalışmak yerine kendi doğal akışına bırakarak yaşamak, düşük beklentiyle başlamak ve aktif olmak orgazm olmanızı kolaylaştırabilir.

Eşim gerçekten bir sorun yaşıyor mu?

SORU:

Eşimle gecede 3-4 defa sevişmemize rağmen her seferin de boşalamıyor. İlk seferde sorun yok ama sonrakilerde yapamıyor. Eşim kendisinde bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu gerçekten bir sorun mu? E.S./ Trabzon

CEVAP:

Cinsel yaşamda boşalma sayısının alınan cinsel doyumla doğrudan bir ilişkisi yoktur, hatta boşalma zorlantısı cinsellikten alınan hazzı azaltabilir, zamanla cinsel isteksizliğe bile neden olabilir. Cinsellikte esas olan ruhsal ve bedensel doyumdur. Erkek cinselliğinde fiz­yolojik olarak iki boşalma arasında zorunlu bir ara verme ve bekleme süresi vardır. Bu birkaç dakikadan birkaç haftaya kadar sürebilir. İkinci defa sertleşmek veya boşalmak bir zorunluluk değil bir opsiyondur. Erkeğin peş peşe boşalma yaşamaması bir cinsel sorun değil, normal ve beklenen bir durumdur. Sizin eşinizle konu­şarak böyle bir beklenti içinde olmadığınızı yaşadığınız cinsellikten mutlu olduğunuzu söyleyerek eşinizin kaygısını azaltabilirsiniz.