Doğum sonrası cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

Hamilelik, doğum ve lohusalık dönemleri cinsel hayatı olumsuz etkiler. Özellikle lohusalık sonrası cinsel hayata geçiş kolay olmayabilir ama çözümsüz de değildir…

Neden cinsellikten zevk alamıyorum?

SORU:

6 ay önce doğum yaptım. Doğumdan önce sevişmekten haz alıyordum ama şimdi hiç isteğim yok. Bu durum evliliğimizi olumsuz etkiliyor, bir çözümü var mı? Ö.H./Bursa

CEVAP:

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihtiyaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağ kopmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Eşimle ilişkimizi nasıl canlandırırız?

SORU:

32 yaşındayım, 6 yıldır evliyim. Eşimle son bir yıldır neredeyse ayda bir ilişki yaşıyoruz. Acaba ilişkimizi nasıl canlandırabiliriz? M.R./Ordu

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarı her şeyden önce görseldir, yani eşlerinin ya da partnerlerinin fiziksel olarak nasıl göründüğünden fazlasıyla etkilenirler. Bu nedenle kadınların ev gibi özel alanlarında vücut hatlarını gösteren dar kıyafetler, mini etekler, ipek çoraplar giymeleri, dekolte kıyafetler seçmeleri eşlerinin dikkatini cinselliğe çekmede oldukça etkilidir. Dans etme, striptiz gibi erotik davranışlar, istekli bakışlar da cinsel isteğin başlamasında önemli bir yer tutar. Bir üroloji uzmanı ya da cinsel cinsel terapistten profesyonel destek alınması uygun olur.