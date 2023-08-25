Doğum sonrası cinsel isteksizlik uzun sürer mi?

Doğumdan sonra cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen hayli uzayabilir.

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

7 ay önce doğum yaptım. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyorum. Bebekten öncede cinselliğe karşı çok ilgili değildim ama şimdi hiç kalmadı. Bunun bir çözümü var mı? S.R./Bursa

CEVAP:

Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihtiyaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispa­ti gibidir ve reddedildiklerinde öfkelenip kırıcı olabilirler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen göstermeli, duygusal bağı koparmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme vb. duygularının bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Bendeki problemin sebebi ne olabilir?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım. Doktora muayene olabiliyorum ama eşimle ilişkiye giremiyorum. Bazı doktorlar vajinismus, bazıları da değil dedi. Sizce bendeki problemin sebebi ne olabilir? F.N./Niğde

CEVAP:

Vajinismusun çeşitli şekilleri vardır. Genital bölgeye dokunulmasına bile izin vermeme ileri seviye bir vajinismusu tanımlarken, her türlü sevişme ve dokunmayı yaşayıp yalnızca birleşme aşamasında tıkanma hafif düzeyde bir vajinismusu gösterir. Sizin durumunuzda cinsel ilişkiye giremiyor olmanızdan orta seviyede bir vajinismus sorunu yaşadığınızı düşünebiliriz. Vajinismus bilinçdışı korkular nedeniyle istemsiz kasılarak ilişkiye izin vermemek olduğu için psikolojik bir sorundur. Cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Eşinizle birlikte deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.