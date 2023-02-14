Doğum sonrası cinsel isteksizlik nasıl düzelir?

Hamilelik, doğum ve lohusalık dönemlerinden sonra cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen çok uzun sürebilir…

Bu durumla nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

5 ay önce doğum yaptım. Eşimin cinsel isteğini karşılamakta güçlük çekiyo­rum. Bebekten öncede sevişmekten haz alıyordum ama şimdi hiç kalmadı. Bu durum evliliğimizi olumsuz etkili­yor, bir çözümü var mı? M.D./İstanbul

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihti­yaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde kadının ve erkeğin ihtiyaç ve beklentileri oldukça farklıdır. Erkekler için cinsel isteklerinin karşılanması adeta hala değerli olduğunun, sevildiğinin bir ispati gibidir ve reddedildiklerinde öfkelenip kırıcı olabilir­ler. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşıl­mamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen gösterilmeli, duygusal bağ kopmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuş­ma, anlaşılma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal payla­şımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştı­rabilir.

Cinsel sorunları nasıl çözebilirim?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim cinsel konularda aşırı kırılgan biri, söylediğim her şeyden alınıp küsüyor. Sorunlarımızı pay­laşamıyorum. Onunla nasıl konuşabilirim? Ş.F./Edirne

CEVAP:

Cinsellik her şeyden önce bir iletişim ve pay­laşımdır. Sağlıklı bir iletişim duygu ve düşün­celerin çekinmeden açıkça ifade edilmesiyle mümkündür. Eşlerden birinin aşırı alıngan ve iletişime kapalı olması iletişimin kesilmesine neden olur. Eşlerin birbirleriyle konuşmakta en fazla zorlandığı konuların başında öz bakımla ilgili konular, orgazm olma isteği, cinsel fan­teziler ve ilişki süresi gelir Konuşulmayan her konu yanlış anlaşılır, muhtemel varsayımlarla doldurulur. Varsayımlar üzerinden doyumlu bir cinsel yaşam inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle eşler cinsel sorunları cinselli­ğin yaşanmadığı bir zaman dilimi içerisinde karşılıklı sınırlara saygı göstererek özenli bir dille konuşabilmelidir. Bunun için hafta da ya da ayda bir konuşma yapılması planlanabilir. Konuşmanın amaca uygun olması için samimi konuşmalar sırasında söylenenlerden alınma ve kırılma olmayacağı konusunda baştan an­laşma sağlanması gerekir.

Cinsel hayatımız nasıl renklenir?

SORU:

34 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Birkaç yıl öncesine kadar sorunsuz bir evliliğimiz vardı ama son bir yıldır neredeyse ayda bir ilişki yaşıyoruz. Eşimin ilgisini çekebilmek için ne yapabilirim? N.E./Samsun

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarı her şeyden önce görseldir. Bu nedenle kadınların ev gibi özel alanlarında vücut hatlarını gösteren dar kıyafetler, mini etekler, ipek çoraplar giyme­leri ve dekolte kıyafetler seçmeleri eşlerinin dikkatini cinselliğe çekmede oldukça etkilidir. Kalçalar ve göğüsler birinci derecede erotik bölgelerdir, bu bölgelerin öne çıkarıldığı bir salsa dansçısının dik duruşu asla bir erkeğin gözünden kaçmaz.