Doğum sırasında karnında cerrahi alet unutuldu: 18 ay sonra çıkartıldı

Yeni Zelandada 2020de sezaryen doğum yapan kadının karnında cerrahi alet unutulmasının ardından yapılan incelemede Auckland Bölge Sağlık Kurulunun, hasta hakları kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Yeni Zelandanın Auckland şehrinde 2020de sezaryenle doğum yapan bir kadının karnında ameliyat yarasını açık tutmak için kullanılan, yemek tabağı büyüklüğünde yumuşak bir tüp aleti olan Alexis yara retraktörü (AWR) unutuldu.

Unutulan alet, kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis de dahil olmak üzere birkaç kez doktora gitmesinin ardından karın BT taramasında aletin fark edilmesiyle doğumdan yaklaşık 18 ay sonra kadının karnından çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Auckland Bölge Sağlık Kurulunun hasta hakları kurallarını ihlal ettiğine karar verildi. Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komisyon Üyesi Morag McDowell tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili Auckland Bölge Sağlık Kurulu, sezaryen ameliyatı sonrasında bir kadının karnında cerrahi bir alet bırakarak Sağlık ve Engelli Hizmetleri Tüketici Hakları Kurallarını ihlal etmiştir.

Raporumda da belirtildiği üzere, bu vakada bakım uygun standardın önemli ölçüde altında kalmış ve kadının uzun süre sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bunun meydana gelmesini önleyecek sistemlerin mevcut olması gerekirdi ifadelerine yer verdi.

CERRAHİ ALET SAYIMINA AWR’LER EKLENDİ

Auckland Bölge Sağlık Kuruluna, kadına mektup yazarak özür dilemesi ve cerrahi alet sayımın bir parçası olarak AWR’lerin dahil edilmesi yönündeki direktifin tüm personele gönderildiğini teyit etmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

Ayrıca Kurulun, başka işlemlerin yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere Davalar Direktörüne sevk dildiği ifade edildi.

(DHA)