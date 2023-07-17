Doğum kontrol hapları kısırlığa neden olur mu?

Kadınların çoğu doğum kontrol haplarının yan etkilerinden korkar. Peki bu haplar kısırlığa neden olur mu? İşte yanıtı…

Biz bu durumda ne yapabiliriz?

SORU:

26 yaşındayım, henüz bir aylık evliyim ve hemen çocuk sahibi olmak istemiyorum. Ancak eşim doğum kontrol yöntemi kullanırsa bir daha gebe kalamayacağına inanıyor. Bize ne önerirsiniz? Y.S./Manisa

CEVAP:

Eşiniz gibi düşünen kadın sayısı sanılan­dan çok daha fazladır. Özellikle İç Anadolu bu tür gerçeklikle alakası olmayan birçok hurafe vardır. Bunun nedeni çoğu zaman kök ailenin bilinç dışı çocuk isteğidir. Do­ğum kontrol yöntemleri kısırlık yapmaz, sadece kullanıldığı sürece gebe kalmaya engel olur. Zaten kullanım amacı da budur. Tüplerin bağlanması gibi cerrahi yöntem­lerinin dışında ilaç bırakıldığında gebelik ihtimali yeniden başlar. Çocuk kararı çok önemli ve geri dönüşü olmayan bir karar­dır ve tek bir eşin endişelerine bakarak verilmez, her iki tarafın da buna hazır ve istekli olması gerekir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek doğ­ru bilgilerin onun tarafında verilmesini sağlayabilir, eşinizin korkularına uygun bir korunma yöntemini seçebilirsiniz.

Eşimin problemini nasıl çözebiliriz?

SORU:

4 yıldır evliyim, eşimde erken boşalma sorunu var. Bu yüzden adeta bunalımda. Benim için önemli olmadığını söylesem de ikna olmuyor, bu sorunu nasıl aşarız? K.F./İstanbul

CEVAP:

Cinsel işlev bozukluklarında en sık görü­len tutum genellikle olumsuz duygular hissettiren durumdan uzaklaşmak veya kaçınmaktır. Bu sorunun daha da büyü­mesine ve çözümün zorlaşmasına neden olur. Bir cinsel sorun ondan uzaklaşarak çözülmez. Cinsel bilgi ve deneyim eksik­liğine bağlı cinsel sorunları ancak daha fazla deneyim ve tekrarla çözülebilir. Erkek cinselliğinde iki boşalma arasında ki süre ne kadar uzarsa boşalma süresi o kadar kısalır. Kadında ise süreç tam tersi işler, süre uzadıkça kadının beklentisi ar­tar. Bu birbirine zıt fizyolojik tepkiler daha büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden olur. Böylece negatif kaçınma döngüsü güçlenerek sürer. Bu döngüden çıkmanın yolu, en az beklenti ile sık ve düzenli seks yaparak doğru alışkanlıkları kazanmaktır.