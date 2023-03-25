Doğu Perinçek imza verdi, imza istedi

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na gelerek kendisi için imza verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek Beşiktaş İlçe Seçim Kuruluna gelerek imza verdi. Seçim kurulundan çıkışta açıklamalarda bulunan Perinçek, “Şu anda bulunduğumuz koşullar zor ama zorlukların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi var. Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topluyoruz. Aziz Türk milletini imza vermeye davet ediyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Perinçek, ilçe seçim kurulundan ayrıldı. (DHA)