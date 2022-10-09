Doğu Kudüs’te İsrail güçlerine silahlı saldırı: 3 yaralı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail kontrol noktasında açılan ateş sonucu İsrail güçlerinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir şüphelinin, hareket halindeki bir araçtan Şuafat Mülteci Kampı’ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda İsrail güçlerinden 2 kişinin ağır, 1 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve helikopter destekli çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, saldırganın kimliğine ilişkin bilgilere yer verilmedi. (AA)