Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars’ta dondurucu soğuklar nedeniyle bazı araçlar dondu, çeşme, nehir ve dereler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum’da, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ekipleri, iş makineleri ile yol kenarlarında biriken karları temizledi.

Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 146 santimetre ölçüldü.

Ardahan’da ise etrafı beyaza bürüyen kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Ağrı

Ağrı’da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Şehir mezarlığındaki su deposunda metrelerce buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniye ve naylonlarla kapladı.

Kars

Kars’ta da soğuk hava nedeniyle donan bazı araçlar takviye sistemiyle çalıştırıldı.

Kentteki göl ve dereler de buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, ilçedeki ana caddelerde kar temizliğine başladı. Kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kısmen buzla kaplı Sarıkamış deresinde yeşilbaş ördekler yiyecek aradı.

(AA)