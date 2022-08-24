Doğruyu duyacak kanal arıyorum!..

Çok net gözlüyorum… Sizin de benzer düşüncede olduğunuzda eminim:

TiVi kanallarında yapılan açık oturumlar, tartışma programları ve oralara iliştirilmiş sözde uzman yorumcular, zerre kadar izlenmiyor. Millet, farklılık arıyor. Sosyal medya, YouTube videoları, sohbet odaları en revaçta mecralar. Hangi sohbet ortamında bulunsam, kimse bana “Şu TiVi kanalında şu programı seyrettin mi?”, “Şu yorumcuyu dinledin mi?” diye sormuyor. Üzerinde en çok kafa yorulanların başında ise -doğal olarak- ekonomi geliyor. İnsanlar, farklı mecralar üzerinden ekonomik krizle ilgili gerçeklerin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Kısacası “sonumuz ne olacak”ın peşine düşülmüş… Doğrusunu söylemek gerekirse -eski model olmam yüzünden herhalde- önerilen isimlerin bazılarını tanıyor bazılarını ise hiç tanımıyorum. İzlediklerimin dile getirdiği iddiaların ve yorumlarının doğruluk isabet oranını ise kestiremiyorum. Ancak bir gerçek var ki o da kabak gibi ortada:

Millet doğrulara aç… Millet doğruya susamış…

Ha, bu işin tehlikeli bir yanı da var; toplum hayatında doğru bilgiye ulaşacak kanallar olmazsa veya bu kanallar çok kıt ve erişiminde güçlük çekiliyorsa… Sıkıntı çok büyük!..

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Tavsiyeler üzerine, bugünlerde ekonomi konusunda çok video izler çok da makale okur oldum. Bunlardan birinden bahsedeceğim. Kendisini hiç tanımam. Ekonomik kriz hakkında YouTube üzerinden videoları ve de bir internet sitesindeki yazıları ile çokça takip ediliyormuş. Bir kaçına baktım. Sonuncusu da Merkez Bankası’nın “politika faizi” diye bilinen haftalık repo faizini yüzde 14’ten yüzde 13’e indirmesi ile ilgili. Ekonomi yazarı Turhan Bozkurt’un iddialarından bazılarına yer vereceğim:

-Son faiz indirimi de kasım ayında ya da 14 Mayıs 2023’te kurulacak seçim sandığından Erdoğan’ın zaferle çıkabilmesi için atılan adımların bir parçası.

-Erdoğan döviz açığını kapatmak için kanlı bıçaklı olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile barıştı, Suriye ile de masaya oturmak üzere.

-5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi şehrinde bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasında varılan mutabakata göre; Akkuyu Nükleer Santrali’nin lisansını elinde bulunduran Rosatom, 15 milyar dolarlık kaynağı olabildiğince hızlı bir şekilde Türkiye’ye transfer edecekti.

-O para gelmeye başladı. Merkez Bankası brüt döviz rezervi iki haftada 15 milyar dolar artarak 113 milyar dolara yükseldi. 2021 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek artış. Swap hariç net rezervler de 2,2 milyar dolar arttı.

-Aynı dönemde kur korumalı mevduat (KKM) 1,2 trilyon Türk Lirası’na yükseldi. Bankalar bu sayede yüzde 17 faiz mukabilinde topladıkları parayı yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda şahıs ve şirketlere kredi olarak satıyor.

-Rusya, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ambargo kararlarını Türkiye üzerinden delme fırsatını tepe tepe kullanıyor. Rus oligarklar Ziraat Bankası’nda hesap açıyor. Rus zenginler son 5 ayda 20 bine yakın konut satın aldı.

-İlk 6 ayda konut satışından 4,1 milyar dolar kazanç elde edildi.

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-20 milyar dolarlık bir yatırım için Suudiler ikna edildi. Paranın bir kısmı BAE, Katar, Çin, Rusya ve Güney Kore ile tesis edilen swap mekanizmasına paralel millî para birimleri ile dış ticaret ödemesi yapılması şeklinde gelecek.

-Bir kısmı Londra üzerinden Borsa İstanbul’da (BİST) hisse senedi satın alarak Türkiye’ye aktarılacaktı ki bir haftadır bunu teyit eden rekorlar kırılıyor BİST’te. Banka hisseleri tavan yaptı.

-Faizin ineceğini bilenler dövizi kapıda bekletti, kur 18’i geçince birazını bozdurdu ve BİST’e, gayrimenkule ve şirket satın almaktan sıfırdan yatırıma kadar fırsatların peşine düştü.

–Hem faiz indirildi hem de karardan haberdar olanların iki günde 100 milyonlarca lira kazanması sağlandı. Servet transferi devam ediyor…

-Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin kısa sürede 140 milyar dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Ankara’da seçim öncesinde döviz kasası doldurulacak.

–Türkiye’nin ödeme sistemi Troy kartı ile Rusya’nın Mir kartının eşleştirileceği konuşuluyor ki Türkiye’den Rusya’ya giden işadamları için TL harcama imkânına kavuşacaktır. Demek ki Ruble ile doğalgaz ödemesinde bir adım ileri gidilecek.

-Seçime kadar herkes bedavaya yakın paralarla borçlandırılacak. Dolaylı ve doğrudan para basma faaliyeti devam edecek.

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-Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi ve belediyelerde taşeron şirketlerin bünyesinde istihdam edilen işçilerin kadro verilmesi gibi başlıklarda torba kanunlar peş peşe Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilecek.

-Tıpkı 3.600 ek gösterge ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlularında enflasyon farklarının silinmesi örnekleri çoğaltılacak. Ezcümle Erdoğan oy deposu olarak gördüğü ne varsa taleplere cevap verecek adımlar atarak kararsız seçmeni ikna etmeye çalışacak.

-Yıl sonunda memur, işçi ve emekli maaşları ile asgari ücrete yine dolgun zamlar yaparak koşar adım seçime gidecek. Hesabın tutması için faizin düşük, döviz kurlarının aylık enflasyon kadar kontrollü bir şekilde yükselmesi şart.

-Kur kontrolden çıkarsa ayrıntılarını daha evvel birkaç makale ile aktardığım keskin kararlara imza atılacak. Örneğin döviz geliri olmayanlara döviz işlemi yasağı getirilecek.

-Seçim arifesinde 20 Aralık 2021 ve 24 Haziran 2022 tarihlerinde olduğu gibi “İstersek dövizi de düşürürüz” mesajı vermek için fırsat kollanacak.

-Sürpriz faiz indirimi ya da 100 puanlık oyunun ilk sahnesi Erdoğan açısından başarılıydı. İkinci sahne eylülde. Final ise seçimden hemen evvel.

-Seyirci ekonomi oyununda Erdoğan ve adamlarının sahne performansına kaç puan verecek?

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.