Doğruysa üzülmeyin sevinin yav…

Duydunuz mu?..

Bill Gates Türkiye’nin en verimli toprakları olan Trakya bölgesinde:

55 bin dönüm (55 milyon metre kare) arazi satın almış…

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Ünlü bilim ve iş insanı bu arazide:

Sentetik bir hayat kuracakmış…

Yani…

Bill Gates şirketleri…

İnsanların beyinlerinin içine girecek…

Onları bilgisayarla:

“Uzaktan kumandayla” yöneteceklermiş…

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Bu bir bakış açısı…

Ama…

Benim bakış açım değil…

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Bir başka habere göre…

Bill Gates:

Balonlarla stratosfere…

Milyonlarca ton kireçtaşı:

Püskürtüyormuş…

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Kireçtaşı tozu ne işe yarayacak?..

Stratosfere yayılıp…

Güneş ışınlarının ozon tabakasını delmesine engel olarak…

(Canlılar için tehlike arz eden morötesi ışınları önleyerek…).

Küresel ısınmayı engelleyecek…

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Olur mu?..

Ölen birinin ve zamanın geri alınması hariç…

Şu âlemde…

Olmayacak hiçbir şey yok…

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Ama be canlarım…

Bazı arkadaşlarımızın bu haberleri bile:

“Yandık, öldük, bittik, memleketimiz satılıyor” şeklinde vermesinin de bir:

Mantığı yok…

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Çünkü…

Ve (Eğer) haber doğruysa…

Hem ülkem adına…

Hem de tüm dünya adına:

Çok sevinirim…

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Sentetik yaşam kuruluncaya kadar geçecek yüzlerce yıl içinde…

Hem bizim insanlarımız…

Hem de dünya insanlığı:

Gıda sorunu yaşamaz…

Açlıktan ölen olmaz…

ÖZDAĞ, YAVAŞ’IN ŞEMS’İ Mİ?..



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV’de katıldığı bir programda:

Partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdıklarını açıkladı…

★

Özdağ’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek yasal gücü var mı?

Yok?..

★

Peki…

Bu hamleyi neden yaptığına ilişkin bilgim var mı?..

O da yok…

Zira hiç ilgilenmediğim bir siyasi parti…

★

O nedenle:

Bu açıklamaya ancak:

“Bayram değil seyran değil eniştem beni neden öptü?” halk deyişiyle cevap arayabilirim…

★

Cevap bulabilir miyim?..

Cevabımı boş verin de…

Siz benim şu soruma cevap verin:

Eniştemizin bizi…

Akşener’in:

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ortak karar verilirse elbette destekleyeceğiz” açıklamasından sonra öpüşünü ilginç bulup bulmadığınızı söyleyin…

İKTİDARIN NİMETLERİNİ Mİ ÖZLEDİ?..

Ardahan’da uzun süre çeşitli siyasi partilerde görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi’nin Ardahan İl Başkanlığı görevine atanan Cihan Çoban, istifa etmiş…

Neden?..

“Politik Merkez Partisi” adında bir parti kuracakmış da ondan…

★

Haber, Cumhuriyet’te:

“Gelecek Partisi’nden ayrılanlar yeni parti kuruyor” başlığıyla veriliyor…

★

Çok acayip yav…

Bir il başkanı…

Bir partiden istifa ediyor…

Parti kurmaya yelteniyor…

Cumhuriyet bunu:

“Gelecek Partisi’nden ayrılanlar yeni parti kuruyor” başlığıyla veriyor…

★

Gülüp geçtiğim bu haberi:

Adı geçen şahsın…

Eski genel başkanlarından birini özlemiş olma ihtimali olarak yorumluyorum…

★

Tabi ilk tahminimde yanılabilirim…

O zaman da şu olabilir:

Arkadaş:

İktidarda olmanın nimetlerini özlemiş olabilir?..

BU HUYUNU SEVİYORUM…

Canlarım…

Sayın Cumhurbaşkanı…

Hiç kimseyi suçlamadan:

“Dış güçler, Bay Kemal” falan demeden doğrudan:

Sorumluluğu kabul ediyor…

Halkımızın ve…

Ülkemizin…

Nasıl bir felâket yaşadığını:

Çok güzel anlatıyor…

MHP’DEN KOVULUR MU?..

Bahçeli, ekonomik gerçekleri haykırarak iktidarı eleştiren…

MHP Kayseri milletvekili M. Baki Ersoy’u disiplin kuruluna sevk ettirmiş…

★

Peki…

Bu samimi, açık ve dürüst açıklamanın sahibi Ersoy, partiden kovulur mu?..

★

Çok eskiden olsa kovamazdı…

Zira…

Çocukluğumda ve ilk gençliğimde…

Dürüstlük ödüllendirilirdi…

Günümüzde ise dürüstlük:

Cezalandırılıyor…

★

Şaşırıyor muyum?…

Asla…

Aksine…

Bu kalitede bütün bu olan biteni normal karşılıyorum…

★

Ama…

İnanıyorum ki geçecek…

Halk yakın gelecekte:

“Kendisinden çok üst düzey eğitim, bilgi ve deneyim sahibi politikacıları tercih edecek…”.

GÜNÜN ŞAKASI:

A&G (Hani var ya, son seçimlerin hepsinde 10-15 puan çuvallayan arkadaş işte o) şirketinin 44 ilde yaptığı geniş araştırmada Sabah:

“En güvenilir…”.

“Manşeti en etkili…”.

“Gündemi belirleyen…”.

“En tarafsız…”.

Ve…

“Okuması en rahat gazete” seçilmiş…

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Müthiş hayal gücü…

Ya da:

Acayip: Algı operasyonu…

Veya:

Süper şaka…

O DAHA TEHLİKELİ…

FED saldırgan bir şekilde ve ilk yapılandan daha büyük ölçekli faiz arttıracağının konuşulması…

Elbette:

Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyecek…

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Ancak bana göre…

Türkiye ekonomisinin geleceği açısından daha da tehlikeli olanı…

FED’in yaklaşık 9 trilyon dolar olan bilançosunu küçültme hızının…

2017-2019 yılları arasında yapılana kıyasla…

“Önemli ölçüde” daha çabuk olacağının anlaşılması…

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Bizim hükümetimiz havasız bile yaşar ama…

Dolar olmadan asla!..