Doğru sistem doğru yatırım

Bir dönem Gençlerbirliği, Türk futbolunun altyapısıydı. Rahmetli İlhan Cavcav, aldığı adı duyulmamış futbolculardan büyük paralar kazanırdı. Geremi’den Youla’ya, Moshoeu’den Ümit Karan’a, Serkan Balcı’dan Mustafa Pektemek’e, Tarık Daşgün’e kadar birçok futbolcuyu vitrine sürmüştü Cavcav’ın başkanlığı döneminde Gençlerbirliği.

Son dönemde yetiştirdiği, keşfettiği ve sattığı isimlerle öne çıkan kulüp Kasımpaşa oldu. 2015-16’da Babel’i Al Ain’e 2.5, Donk’u Galatasaray’a 2.5 milyon Euro’ya sattı. 2016-17’de Eren Derdiyok’u Galatasaray’a 4 milyon Euro’ya gönderdi. 2018-19’da Diagne için Galatasaray’dan 13 milyon Euro aldı. 2019-20’de Trezeguet’yi 10 milyon Euro’ya Aston Villa’ya yolladı. Kısa süre önce Trabzon’a imza atan Eren ve Doğucan’dan toplam 4.8 milyon Euro kazandı. S.Liege’den kiraladığı Muleka Beşiktaş’a transfer oldu. Lorient’ten kiraladığı Umut Bozok ‘Gol kralı’ apoletiyle Galatasaray’a imza atmak üzere.

Hemen her sezon oyuncu satışından bu paraları kazanmak kolay değil. Artık Kasımpaşa, sadece büyük kulüplerin değil, Avrupa takımlarının da mercek altına aldığı bir kulüp haline geldi. Demek ki, doğru sistem ve doğru yatırım karşılığını veriyormuş…