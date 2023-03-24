Doğru Parti’den Kılıçdaroğlu’na destek

Doğru Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Serdaroğlu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayarak, “Sayın cumhurbaşkanımızı büyük oy farkı ile 1’inci turda Çankaya’ya göndereceğiz” dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. İki lider, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Serdaroğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Serdaroğlu da 14 Mayıs’ta tarihin en önemli seçiminin yapılacağını belirterek, “Maalesef seçimin şartları, demokrasiyi hazmedemeyen AK Parti iktidarı tarafından karmakarışık hale getirildi. Hepinizin bildiği gibi Sayın Erdoğan’ın 3’üncü kez cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bu konuda itirazımızı da yaptık. İnşallah YSK Anayasa’yı ihlal suçu işlemez. Eğer bunu yaparsa Türkiye’nin çok az, bir nebze kalmış hukuk devleti tanımını da bizzat YSK çok ağır tahrip etmiş olur. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar çıkabilir. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadığız. Şimdi biz cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu göstereceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük oy farkı ile 1’inci turda Çankaya’ya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

(DHA)