Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı geldi! İşte Doğduğun Ev Kaderindir 15. son bölümde yaşananlar…
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ
#DoğduğunEvKaderindir Yeni Bölüm Tanıtımı Yayında!
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle 21 Ekim Çarşamba saat 20.00’de TV8’de.#DoğduğunEvKaderindir @dogdugunev @tv8 pic.twitter.com/OBNHf3icnX
— OGM Pictures (@OGMPictures) October 14, 2020
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU
Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.