Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedenine ilişkin beklenen adli tıp raporu savcılığa ulaştı. Raporda Cüceloğlu’nun kesin ölüm sebebinin “aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm” olduğu belirtildi.

Beşiktaş’taki evinde 16 Şubat’ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya, otopsi raporu ulaştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan otopsi raporunda, Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeninin “aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm” olduğu ifade edildi.

Soruşturmada ayrıca Cüceloğlu’nun evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı da bildirildi. Kesin ölüm raporunun ulaşmasıyla birlikte savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.

(DHA)