Doğalgazda konutlara yüzde 98 zam! Yeni dalga kapıda…

BOTAŞ’ın son zammı ile sanayiye verilen doğalgazda yıllık fiyat artışı yüzde 552’yi konutta yüzde 98’i buldu. İğneden ipliğe yeni bir zam dalgası kapıda bekliyor.

Doğalgaz fiyatlarına gelen son zamların başta elektrik olmak üzere iğneden ipliğe her üründe yeni bir zam dalgasını ateşlemesi bekleniyor. BOTAŞ açıklamasına göre 1 Nisan (dün) itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

“ARTIK DENİZ BİTTİ”

Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı yüzde 552’yi, elektrik üretiminde kullanılan da ise yüzde 637’yi buldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) zammı açıklarken doğalgazın yüzde 99’unun yurtdışı arz kaynaklarından temin edildiğini vurguladı. Doğalgaz zammını değerlendiren eski BOTAŞ yöneticisi, enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise “Artık deniz bitti, enflasyon yüzde 65-70’lere ulaşır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Gaz maliyetinin altında satıldı ama durum gittikçe kötüleşti. Vergi ile dengelemek istediler. Sizin bizim paramız yani. Ama artık deniz bitti, eklenecek para kalmadı” dedi.

Sanayide son bir yılda doğalgaz fiyatlarındaki artışın yüzde 680’e dayandığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yükü iyice artan sanayicinin hareket kabiliyeti kısıtlanıyor, performans kaybı da kaçınılmaz” dedi.

Pazarlarımızı kaybetmek üzereyiz



Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, son zamlarla Türkiye’de sanayide kullanılan gazın metreküpünün bazı AB ülkelerinden daha pahalı hale geldiğini söyledi. Çenesiz, “İhracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” dedi. Çenesiz, “Örneğin İtalya’da ve İspanya’da sanayide kullanılan gazın metreküpü 0.5 Euro. Bizde son zamla bu fiyatın üstüne çıkılmış oldu” dedi.



Müjdat Keçeci

‘İnanılmaz bir zam şoku yaşadık’

Enerji zamları sanayicileri zor durumda bıraktı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Zor günler geçiriyoruz. Sanayicinin sıkıntıları büyük” dedi. Açıklanan doğalgaz ve elektrik zamlarını “İnanılmaz bir şok zam” olarak tanımlayan Keçeci, zamların daha zamana yayılarak yapılmasını ve KDV indirimi talep ettiklerini söyledi.