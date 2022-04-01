Doğalgaza büyük zam: Konutlara ne oranda yansıyacak?

Doğalgaza bir dev zam daha geldi. BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 35 zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Nisan ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“YURT DIŞI ARZ KAYNAKLARINDAN TEMİN EDİLMEKTE”

*Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

*2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

“DEVLET KATKIDA BULUNUYOR”

*Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.

*Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

“ASGARİ DÜZEYDE ETKİLEYECEK”

*1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %44,30

Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50

Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından %70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.