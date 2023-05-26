Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu
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Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesindeki doğal gaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütun parçaları bulundu.

Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Doğal gaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu. Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü’ne haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi. Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)

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