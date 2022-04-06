Doç. Dr. Irmak: Fay tespit edilmeyen yerlerde de depremler olmakta

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, Türkiye’nin aktif fay haritasında fay görülmeyen noktalarda da depremler yaşandığını ifade ederek, Ardahan paftasına baktığımız zaman orada da tespit edilmiş herhangi bir fay olmamasına rağmen son 10 yılda 3.5tan büyük depremlerin olduğunu görmekteyiz. Burada depremlerin meydana geliyor olması aslında bu bölgelerin aktif faylar içerdiğini göstermektedir dedi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı depremleri değerlendirdi. Fay haritasında bulunan hatların üzerindeki alanların dışındaki yerlerde de depremlerin yaşanabileceğini ifade eden Irmak, bu bölgede de olası depremlere karşı alınabilecek tedbirlerin depremin zararını en aza indirmede önemli rol oynayacağını belirtti.

Türkiye’de çok aktif fayların olduğunu belirten Doç. Dr. Irmak, Türkiye, Alp- Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almakta. Buradaki tektonik hareketler sonucunda da çok aktif faylarımız var. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı bunlardan biri. Bu fay sistemlerinin ve tektonik hareketlerin geliştirmiş olduğu başka aktif faylar da var. Bu faylar zaman zaman yıkıcı depremlere yol açmakta. Bunun dışında Türkiye geneline baktığımızda aktif olarak tespit edilmemiş fayların bulunduğu yerlerde de depremler olduğunu görmekteyiz diye konuştu.

DEPREMLERİN OLMASI AKTİF FAYLAR İÇERDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Yurt genelinde son dönemlerde yaşanan bazı depremlerin fay haritasındaki hatlardan uzak bölgelerde meydana geldiğini aktaran Doç. Dr. Irmak, Geçtiğimiz kasım ayında Konya’nın Meram ilçesinde bir deprem meydana geldi. Aktif fay haritasına baktığımız zaman bu bölgede tespit edilmiş diri bir aktif fay yok. Doğu Anadolu Bölgesine baktığımız zaman özellikle Ardahan paftasında tespit edilmiş herhangi bir fay olmamasına rağmen son 10 yılda 3.5tan büyük depremlerin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla faylar depremleri mi üretir, depremleri mi faylar üretir sorusunun cevabından hareket edersek; depremler fayları ürettiği için bu bölgede depremlerin meydana geliyor olması aslında bölgelerin aktif faylar içerdiğini göstermekte dedi.

‘BU BÖLGELERDE ÇALIŞMA YAPILMASI ÖNEMLİ’

Fay haritasındaki bazı bölgelerde araştırılmaların derinleştirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Irmak, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye genelinde aktif fay araştırma çalışmalarına yönelik incelemelerin sayılarının artırılması, bu gölgelerde yaşayan insanların olası bir deprem karşısında deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında önemli olacak. Mikro bölgeleme adını verdiğimiz çalışmalar sonrasında yapılacak olan sismik tehlike analizlerinde bir ihtiyaç olan aktif fayların ortaya çıkartılması, oradaki insanların karşılaşacağı olası depremlerde yaşanacak hasarların azaltılması noktasında önemli olacaktır. (DHA)