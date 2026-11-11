İstanbul'da kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtan 4 şüphelinin, çekim ekiplerinden para ve araç istediği, talepleri karşılanmayınca tehditlere başvurduğu belirlendi. Beykoz'daki Teşkilat dizisi setini de hedef alan şüpheliler operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul’da dizi, film ve reklam çekimlerinin yapıldığı setleri hedef alan haraç girişimi ortaya çıkarıldı. Kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanı olarak tanıtarak çekim alanlarına girmeye çalışan 4 şüphelinin, set çalışanlarından para ve araç talep ettiği belirlendi.

Taleplerinin karşılanmaması üzerine tehditlere başvurduğu öne sürülen şüphelilerin, Beykoz’da çekimleri gerçekleştirilen Teşkilat dizisinin setini de hedef aldığı ortaya çıktı.

FARKLI DİZİ, FİLM VE REKLAM SETLERİNİ DE HEDEF ALDILAR

Şüphelilerin yalnızca Teşkilat dizisinin setini hedef almadığı tespit edildi. Sokaklarda ve halka açık alanlarda çekim yapan farklı dizi, film ve reklam ekiplerinin de şüphelilerin hedefinde olduğu belirlendi.

Kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı gibi tanıtan şüphelilerin, çekim alanlarına bu şekilde girmeye çalıştığı ve set ekiplerinden para ile araç istediği öğrenildi. Taleplerinin reddedilmesi üzerine ise tehditte bulundukları öne sürüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.