Diyarbakır’da terör operasyonu: 14 kişi gözaltında
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Diyarbakır’da terör operasyonu: 14 kişi gözaltında

Diyarbakır’da, terör soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince bu sabah birçok adrese operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Mehmet Zeki Dağ’ın da olduğu 14 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda; HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Mehmet Zeki Dağ ile H.G., H.A., H.A., M.H.Ş., M.Ö., M.U., Ş.K., Y.A., A.Ç., K.Y., M.S., T.G. ve F.I. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(DHA)

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