Diyarbakır’da sahte altın üreten çeteye operasyon

Diyarbakır’da sahte altın üretip, piyasaya süren çeteye yönelik ‘Karat’ adlı operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve düşük ayarlı altın satıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca yüzlerce görüntü izleyen polis, bir atölyede baskı makineleri ile sahte altın üretildiğini belirledi. Hurda altınların eritilip, içine bakır katılarak, ‘çantacı’ olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı. 18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı; aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri ve hassas teraziler ele geçirildi. Polis ekiplerince ayrıca atölyede dedektörle toprak alanda arama yapıldı.

‘KARAT’ İLK OPERASYON

Polisin yaptığı çalışmalarda kuyumcuda ele geçirilen altınların analizler sonucunda sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Karat’ adlı operasyonun ‘Ekonomik Suçlarla Sinerjik Mücadele’ kapsamında kentte yapılan ilk operasyon olduğu kaydedildi.

İl Asayiş Şube Müdürü de bu kapsamdaki operasyonlar sayesinde suçlarla mücadelede çok yol katedildiğini belirterek, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı.

(DHA)