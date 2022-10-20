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Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 44 EC 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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