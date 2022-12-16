Diyarbakır’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi İskender Paşa Sokak’ta Mümtaz K. (50) ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan Mümtaz K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor. (AA)