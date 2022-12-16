Diyarbakır’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Haberler Gündem

Diyarbakır’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi İskender Paşa Sokak’ta Mümtaz K. (50) ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan Mümtaz K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu: 6 ay sonra öldü 

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

Erdoğan’dan İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili açıklama

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

‘Cem Garipoğlu kaçırıldı’ şüphesi: Savcılık mezarının açılması talebini reddetti

Diyarbakır’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Gündem