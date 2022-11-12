Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır OSB’de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)
Gündem