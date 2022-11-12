Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
Haberler Gündem

Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır OSB’de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Pençe Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
Gündem