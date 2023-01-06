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Diyarbakır’da ‘Almanak’ operasyonu: 22 gözaltı

Diyarbakır’da ‘hırsızlık’, ‘gasp’ ve ‘kapkaç’ suçlarına karışan 22 şüpheli, ‘Almanak’ isimli operasyon ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Huzur Alan Projesi’ kapsamında 2022’de ‘hırsızlık’, ‘gasp’ ve ‘kapkaç’ suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine ‘Önce huzur’ sloganıyla ‘Almanak’ isimli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin 25 yıl, 3’ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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