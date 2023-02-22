Diyarbakır’da 89 kişinin öldüğü Galeria’daki AVM ve 3 blok yıkılıyor

Diyarbakır’da kentin ilk alışveriş merkezi olup, yıkılan 1 blok nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiği ‘Galeria’da, kontrollü yıkım başladı.

Yenişehir ilçesinde 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Alışveriş Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. 1 bloku yıkılan Galeria’da 89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralı kurtuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce ‘ağır hasar’ raporu verilen Galeria’nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi. 1999’da hizmete giren ve Diyarbakır’ın ilk alışveriş merkezi olan Galeria’da, sabah saatlerinde yıkım başladı. Bazı bina sakinleri, yıkılan evlerini gözyaşları içinde izledi.

(DHA)