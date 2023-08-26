Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Diyarbakır kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 kişinin yakalandığını, teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)