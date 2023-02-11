Diyarbakır’da 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Haberler Gündem

Diyarbakır’da 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır‘da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Korku dolu anlar: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Korku dolu anlar: Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

70 yaşındaki Menekşe Tabak 122 saat sonra kurtarıldı

70 yaşındaki Menekşe Tabak 122 saat sonra kurtarıldı

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Gündem