Diyarbakır’da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi
Haberler Gündem

Diyarbakır’da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 1 milyon 439 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ‘Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonu’ ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruluyor. Operasyonun 29’uncu gününde; Diyarbakır’ın Lice ilçesi Serince Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilo toz esrar, 216 kilo kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi; 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

‘Eren Abluka’ operasyonlarının halkın desteğiyle kararlı olarak başarı ile sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

Diyarbakır’da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi
Gündem