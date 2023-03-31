Diyarbakır, Şırnak ve Siirt’te kar etkili oldu

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt’te kar yağışı etkisini gösterdi.

Diyarbakır’da bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ve kentin güneyinde karla karışık yağmur şeklinde sürüyor.

Kuzeyde yer alan Kulp, Hani ve Lice ilçeleri ile yüksek kesimlerde ise yağış kar şeklinde devam ediyor.

Yağış akşam saatlerine kadar sürecek.

Şırnak

Şırnak’ta dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1 köy, 1 mezra, ilçelerden Beytüşşebap’ta 2 köy, 1 mezra ve Uludere’de 1 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Siirt

Siirt’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı Şirvan ve Pervari ilçelerinde etkisini artırdı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince yürütülen çalışma ile Şirvan ilçesinde kapanan Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmeteş köylerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışının olduğu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. (AA)