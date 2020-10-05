‘Diyarbakır Lice’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi’

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, bölgede iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4´e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.