‘Diyarbakır Lice’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi’
Haberler Gündem

‘Diyarbakır Lice’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi’

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, bölgede iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Lice  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4´e yükselmiştir.  Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

‘Diyarbakır Lice’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi’
Gündem