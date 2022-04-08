Diyanet İşleri pek incinmiş!

Erzurum’da bir Kuran kursu… Tam ismi şöyle:

–Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu…

İşte bu Kuran kursunda iki çocuğun tecavüze, beşinin cinsel istismara, 14’ünün şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Peki, bu iğrenç olay “iddia” olarak mı kaldı?

Tabii ki hayır! Delillere bakalım:

-Erzurum Başsavcılığı’nın tecavüzcü H.A. hakkındaki iddianamesi…

-Müdür N.K. ve temizlikçi U.G. hakkında 14 çocuğu karşı işkence suçundan açılan davanın iddianamesi.

-Diyanet’in 10 Aralık 2021 tarihli idari soruşturma raporu ve ekleri.

-Tecavüze uğrayan iki çocuğun avukatı Ahmet Kılınç’ın 17 Aralık 2021’de Erzurum Başsavcılığı’na sunduğu işkence iddiasını yönelten dilekçesi.

Görüldüğü üzere, iki ayrı iddianame, Diyanet’in raporu ve tecavüze uğrayan iki çocuğun avukatının her şeyi açıkça ortaya koyan dilekçesi var…

Pekii, benzerlerine defalarca tanık olduğumuz bu insan olanı çileden çıkaran tecavüz-cinsel istismar-şiddet kepazeliğinin akıbeti ne oldu dersiniz?

Öncelikle, Diyanet İşleri’nin başvurusu üzerine Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı kararı alındı!

Sonrasında yine Diyanet İşleri tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu’na yayın yasağına uyulmadığı gerekçesiyle şöyle bir şikayette bulunuldu:

–Müftülükler, dolayısıyla Diyanet, konu ile ilgili hiçbir işlem yapmıyor ve olayı örtbas ediyor algısı yaratılmaya çalışılmıştır…

Durun, turpun büyüğü henüz heybede!

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik!”

Sonrası tam bir kara komedi!

Olayı kamuoyunun gündemine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı şu iddiaları öne sürdü:

–Hem yayın yasağının ihlal edilmiş olması, hem haksız ithamlarla halkın kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi, hem de devlet kurumuna karşı iftiralarda bulunulması mağdur çocukların üstün yararından daha farklı şeylerin hedeflendiğini ortaya koymaktadır.

Bunun üzerine RTÜK ne yaptı dersiniz? Bingo, tam da düşündüğünüz gibi oldu:

–RTÜK, üç kanal, Halk TV, TELE 1 ve KRT hakkında oy çokluğu ile aylık gelirlerinin yüzde ikisi oranında para cezası verdi!

Şaşırdık mı? Hayır! RTÜK bunu hep yapıyor zaten! Para cezası, program durdurma cezaları adeta yağmur gibi yağıyor!

Bunun üzerine İsmail Saymaz, Diyanet’e şu yanıtı verdi:

–Eğer yazmasaydım… Halk TV, utancı dile getirmeseydi… Ne Müdür N.K. ve temizlikçi U.G.’ye işkence davası açılacaktı. Ne müftü ve yedi kamu görevlisi açığa alınacaktı. Evet, örtbas etmek istediniz. Ve suçüstü yakalandınız…

Gerçekten de Diyanet ilk tahkikatta, Müdür N.K.’ye adeta ödüllendirir gibi aylığın sekizde biri ceza verirken, altı memuru göreve iade etmiş. İsmail’in olayı tekrar yazmasının ardından ise bu kişiler yeniden açığa alınmış. Palandöken Müftüsü de koltuğundan olmuştu!

-Kepazelik bununla da kalmıyordu tabii!

“30 Mayıs’taki duruşmaya Diyanet’i de bekliyoruz!”

Diyanet’in, RTÜK dilekçesinde en dikkat çekici bölüm ise şöyleydi:

–Bu yayınlar fazlasıyla incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici olduğu gibi tahrik edici ve şiddet kışkırtıcılığı içermektedir.

Diyanet’i, çocuklara tecavüz, cinsel istismar ve şiddet iddiaları incitmiyordu da, bunları kamuoyuna duyurmak, dava açılmasını sağlamak incitiyordu, öyle mi?

Bu utanç satırlarına da şu yanıtı verdi İsmail:

–İncinen birisi varsa, Diyanet ya da müftülük değil, tecavüze uğrayan ve işkence gören çocuklardır. İnciten, Diyanet’tir. Saygınlığı zedelenen de aileleridir.

Onlar tarikat ve cemaat yurdu yerine daha güvenli diye Diyanet’e ait kursa çocuğunu teslim etmenin ödülünü, iyileşmesi yıllar sürecek bir travmayla aldılar. Toplum bundan daha acı nasıl tahrik edilebilir, nasıl kışkırtılabilirdi ki?

Biz haber verme ve bilgilendirme görevimizi… Türk halkına karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ne yani, susacak mıydık? Örtbas etme girişimine boyun mu bükecektik?

Asla! Bir adım bile geri adım atmayacağız. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan tecavüz davasının 30 Mayıs’ta görülecek ilk duruşmasında adliyede olacağız. Diyanet’i de bekliyoruz!

İsmail Saymaz’ın, yüreğine, kalemine sağlık… Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı’na gelince…

–Yazıklar olsun…