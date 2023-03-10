Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli 80 personel alıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli 80 personel alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli 80 personel alıyor
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