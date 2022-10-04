Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda münhal bulunan kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden (https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav) yapılacak. Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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