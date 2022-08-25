Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Gülşen’e tepki
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Gülşen’e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen’in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı. (AA)

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