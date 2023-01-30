Diyabet kadınların cinsel yaşamını nasıl etkiler?

Diyabet halk arasındaki adıyla şeker hastalığı ile cinsel yaşam bir araya geldiğinde ilk akla gelen erkeklerdeki sertleşme sorunu olur. Bununla birlikte diyabet kadınların cinsel yaşamını da en az erkekler kadar etkiler.

Bu sorunuma nasıl bir çözüm buluruz?

SORU:

38 yaşında 10 yıldır insüline bağımlı di­yabet hastası bir kadınım. Bu hastalıktan sonra cinsel yaşantımız bozuldu, hem is­teksizlik başladı hem de ilişki sırasında acı duymaya başladım. Eşim de bu durumdan şikâyetçi, ne yapabiliriz? E.D./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel anlamda uyarılma, erkeklerde sertleşme ve kadınlarda ıslanma doğrudan genital organların kanlanması, dolayısıyla kan damarlarının sağlığıyla ilgili olduğundan damar sağlığını bozan her şey cinsel sağlığı da bozmaktadır. Diyabet hastalığı kadınlarda vajinal kuruluğa ve klitoral uyarının zorlaşmasına neden olduğu için cinsel ilişkinin ağrılı ve acılı olmasına ve bu nedenle haz almaya engel olur. Haz almadan acı çekerek yaşanan cinsellik zamanla cinsel isteksizliğe dönüşebilir. Böyle bir durumda, şeker hastalığının takip edilmesi, cinsel uyarı ve sevişmeye daha fazla zaman ayrılması, kayganlaştırıcı kremlerle vajinal kuruluğun azaltılması ve alternatif doyum yöntemlerinin denemesi faydalı olabilir.

Ertesi gün hapı fayda sağlar mı?

SORU:

Dört gün önce korunmasız bir ilişki yaşadım. Bir gün sonra ertesi gün hapı kullandım ertesi gün hapını kullandıktan 3 gün sonra daha normal zamanına 1 gün olmasına rağmen adet kanamam oldu ve hala devam ediyor. Çok fazla başım dönüyor ve midem bulanıyor. Sizce bunun sebebi nedir hamilelik söz konusu olabilir mi? N.B./ Ankara

CEVAP:

koşullarda gebeliğin oluşması gerekir. Zaten takip eden günler içerisinde adet görmenizde bunu doğruluyor. Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değil ancak çok özel durumlarda kullanılması gereken bir yöntemdir. Bu nedenle yılda en fazla iki defa kullanılmasına izin verilir. İçerdiği yüksek düzeyde hormon nedeniyle kadının hormon dengesini bozarak adet düzensizliklerine neden olabilir. Vaktinden önce adet görmeniz ertesi gün hapına bağlıdır. Eğer düzenli bir ilişkiniz varsa kondom ya da doğum kontrol hapı gibi daha az risk içeren ve daha güvenli bir yöntem seçmeniz uygun olur.

Bu durumda baba olabilir miyim?

SORU:

Hayatım boyunca rüyalanmak dışında hiç orgazm olamadım. Bendeki durum orgazm bozukluğu mu? Bu durumda baba olabilir miyim? Olabilirsem nasıl hangi yöntemlerle baba olabilirim? B.D./ İzmir

Rüyada boşalabiliyor olmanız fizyolojik bir sorun olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte cinsel ilişki ya da mastürbasyon yoluyla boşalamıyor olmanız psikolojik bir ketlenmeye bağlı olabilir. Böyle bir durumda partnerin mastürbasyonla bir şekilde sizi boşalması gerekir. Bu sorun cinsel terapi ile tedavi edilebilir. İlişkide boşalma olmaması doğal yollardan baba olmanız engeller. Modern tıp bilimi neredeyse kadınla erkek birbirini görmeden çocuk sahibi olmalarına izin verecek kadar gelişti. Artık erkeğin yumurtalıklarından alınan sperm hücresiyle bile laboratuvar ortamında aşılama yöntemiyle dölleme yapılabiliyor. Sizin durumunuzda böyle karmaşık ve zor alternatif yöntemler yerine boşalma sorununu çözerek doğal yollardan çocuk sahibi olmanızı öneririm.