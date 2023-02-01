Dişliler kopuk makine bozuk

İlk yarıda Karagümrük’e verilen pozisyonların orta saha kaynaklı olduğu tespiti doğruydu tabii. Ev sahibi ilk yarıda en az iki gol atabilirdi. Ancak işin garibi Ozdoev’in golü sahaya üçüncü stoper girdikten üç dakika sonra yendi. Tayyip Talha ve Welinton’un önüne Saiss’i koymak savunmayı desteklemek bir yana dursun Beşiktaş’ta topla ilişkili oyuncu sayısını düşürmekten başka işe yaramadı. Beşiktaş’ı durdurmak isteyen, geriden oyun kurmasına izin versin!

Beşiktaş hücum oyuncuları topu ayağına isteyen profilde. ‘Ver bana gideyim’ diyor hepsi. Halbuki birinin de ‘koşuyorum gör beni’ demesi gerekmiyor mu? Dele Alli’nin aranan profil olmadığı belliydi. Sadece düşüş trendindeki bir oyuncu olmasından değil. Beşiktaş’ın ona alan yaratamaması da sorun. Öyle bir kadro kurgusu yok siyah-beyazlıların.

Muleka’daki geri gidiş şaşırtıcı. Ne ilk 11’deyken ne de yedekten girdiğinde etkili olabiliyor. Kaleden uzaklaştıkça oyun ezberi iyice düşüyor ki ofsayttan kurtulmayı bilmemesi artık komik bir hal almaya başladı.

Gerçekten Cenk Tosun da olmasa Beşiktaş’ın gol atma ihtimali, Olimpiyat Stadı’nda keyifli maç izleme ümidi kadar… Bir şekilde doğru yerde bitiyor. Ama işte çarkların dişlileri birbirine oturmayınca o da yetmiyor.