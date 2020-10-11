Dışişleri’nden Ermenistan’a kınama!
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Dışişleri’nden Ermenistan’a kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Gence saldırısını kınadı.

Ermenistan’ın Gence’ye saldırısına ilişkin yapılan açıklamada:  ‘Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.’ denildi.

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