Dışişleri: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara’da görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Belçika siyasi istişarelerinin bugün Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye- Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı’ndaki muhatabı Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlıklarında, 14 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, Belçika ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi. (DHA)